Feuerwache 3: Anwohner fühlen sich übergangen

Münster-Hiltrup

Anwohner der Hohen Geest und des Gorenkamps haben eine Bürgerinitiative gegründet und fordern den sofortigen Stopp aller Beratungen über den Standortwechsel der Feuerwache 3. In einem Brief an den Oberbürgermeister und die Ratsmitglieder fordern sie, informiert zu werden.

Von Michael Grottendieck