Auch Hiltrup bekommt Elektrobusse

Auf den Stadtbuslinien 5 und 6 sind in Hiltrup künftige Busse mit Elektroantrieb unterwegs. Am Bahnhof Hiltrup sollen ihre Akku aufladen können. Dafür werden zwei Ladestationen gebaut.

Stadtwerke errichten am Bahnhof zwei Ladestationen

Am Bahnhof Hiltrup sorgen die Stadtwerke für die notwendige Infrastruktur, damit auf den Stadtbuslinien 5 und 6 künftig Elektrobusse unterwegs sind. Dafür sind Bauarbeiten notwendig.

Das kleine Carree, das mit rot-weißem Flatterband abgesperrt ist, weckt die Neugierde. Räumt etwa das Ordnungsamt Fahrräder zur Seite, die seit langer Zeit am Bahnhof abgestellt – und irgendwann vergessen – wurden? Eine Aufräumaktion wie am Hauptbahnhof wäre sicherlich auch in Hiltrup erfolgversprechend. Es geht jedoch um etwas ganz anderes.