Auf den Schwingen des Adlers

Die Hiltruper Jugendgruppe existiert seit mehr als sechs Jahrzehnten. Genau genommen feierte die „Adler-Gruppe“ jetzt das Bestehen von „60 plus zwei“ Jahren. Eine Fortsetzung ist bereits in Planung.

Echte Jungspunde gründeten 1960 eine Gruppe. Heute sind sie mit 62 Jahren die älteste ehemalige Gruppe aus St. Clemens Hiltrup.

Ein guter und wahrer Grund für ein Treffen – mit Wimpel und Adler-Briefmarke, kreiert 1980 von Wolfgang Kriener – nach dem Motto: „Zurück zu den Wurzeln“.

Zehn ehemalige Gruppenmitglieder trafen sich am Wochenende vor dem Kirchenportal der St. Clemens-Kirche, um unter der kompetenten Führung von Albert Vieth das frisch neu restaurierte Innenleben zu bewundern. Danach zogen sie in den alten Pfarrhof hinter der kleinen Kirche. Dort wurden per Diaschau alte Erinnerungen wach und viele Geschichten in gemütlicher Runde ausgetauscht.

Nächstes Treffen in 2023

„62 Jahre Adler-Gruppe sind Grund genug, in die Geschichte unserer St. Clemens-Gemeinde und unseres Stadtteils Hiltrup einzugehen“, so lautete der allgemeine Tenor.

Das nächste Treffen soll bereits im Jahr 2023 stattfinden, so der Wunsch aller ehemaligen Gruppenmitglieder. Ein Organisationsteam hierfür stellte sich bereits zur Verfügung.