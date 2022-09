BASF Coating ehrt insgesamt 138 Mitarbeitende 

Als Dank für ihr langjähriges Engagement im Unternehmensbereich Coatings von BASF wurden Mitarbeitende, die seit 25 und 40 Jahren im Unternehmen tätig sind, jetzt bei der traditionellen Jubilarfeier ausgezeichnet.

Bedingt durch die Pandemie konnte diese zum ersten Mal nach drei Jahren wieder stattfinden. Dr. Uta Holzenkamp, Präsidentin des Unternehmensbereichs Coatings, Geschäftsführer und Arbeitsdirektor Mathias Schöttke sowie Wolfram Schier, Werk- und Personalleiter, und Michael Schönwiese, Betriebsratsvorsitzender, dankten den 108 anwesenden Jubilaren für ihren Einsatz, mit dem sie in den vergangenen Jahren zum Erfolg von BASF Coatings beigetragen haben.

„Die letzten Jahre haben viele unterschiedliche Herausforderungen mit sich gebracht. Speziell in solchen Zeiten schätzen wir Kolleginnen und Kollegen mit langjähriger Berufserfahrung, die unseren Kunden beratend zur Seite stehen und jüngeren Mitarbeitenden als Vorbilder dienen. Vor so vielen Jahren des Engagements für unser Unternehmen habe ich großen Respekt und wertschätze es sehr“, hob Schöttke hervor. In diesem Jahr kamen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022 insgesamt 138 Mitarbeitende zusammen, die auf ihr 25-jähriges Jubiläum und 81, die auf stolze 40 Jahre im Unternehmen zurückblicken – in Summe verfügen sie über 6690 Jahre Wissen, Erfahrung und Kompetenz.