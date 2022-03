BASF eröffnet neues Laborgebäude

Bereits seit Beginn des Jahres ist der Strom, den die BASF an ihrem Standort in Münster benötigt, zu 100 Prozent ökologisch. Jetzt ist offiziell ein neues Laborgebäude eröffnet worden, das einen weiteren Beitrag dazu leistet, die Klimaziele von BASF zu erreichen.

Mit dem neuen Laborgebäude am Standort Münster unterstreicht der Unternehmensbereich Coatings von BASF nach eigenen Angaben seine Position als zukunftsorientiertes und innovatives Unternehmen.

Die Eröffnung fand in Gegenwart von Professor Dr. Andreas Pinkwart, Minister für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen, und Markus Lewe, Oberbürgermeister der Stadt Münster, statt.

Weltweites Innovationszentrum von BASF Coatings

„Es ist ein weiterer Baustein unserer Positionierung als weltweites Innovationszentrum von BASF Coatings. Wir ergänzen damit eine Serie globaler technischer Neuerungen. Dazu gehören hier am Standort bereits unser ,Lean Lab’, das wir 2018 in Betrieb genommen haben, sowie die Anlage zur Funktionalisierung von Folien“, hebt Dr. Uta Holzenkamp, Leiterin des Unternehmensbereichs Coatings von BASF, hervor.

BASF Coatings leistet mit dem neuen Gebäude nach eigenen Angaben einen weiteren Beitrag dazu, bis 2050 das Ziel der Netto-Null-CO 2 -Emissionen von BASF zu erreichen. „Ein Teil unseres Beitrags besteht darin, unsere Kunden dabei zu unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Beispielsweise mit Produkten wie unseren Wasserbasislackreihen Glasurit Linie 100 und R-M Agilis, deren Entwicklung in diesem Gebäude untergebracht ist“, erläutert Geschäftsführer Mathias Schöttke.

„Einen weiteren Beitrag leisten wir, indem wir für mehr Nachhaltigkeit bei der Herstellung unserer Produkte sorgen, effizienter in unserer Produktion und Energienutzung werden und den Einsatz erneuerbarer Energien steigern”, fährt er fort.

Strom zu 100 Prozent ökologisch

Zudem, so Schöttke, sei der zugekaufte Strom an den BASF-Coatings-Standorten in Münster und Würzburg seit Beginn des Jahres zu 100 Prozent ökologisch. Er werde aus Windkraft gewonnen. Im Vergleich zum Vorjahr würden damit etwa 4000 Tonnen CO 2 allein in Münster eingespart.

Das Gebäude bietet zukunftsgerichtete Arbeitsplätze bei BASF in Münster. Die Anordnung der Labore, Lager, Büros und Besprechungsräume ermöglicht neue, agile Formen der Zusammenarbeit, die nicht nur Effizienz und Effektivität, sondern auch eine übergreifende Zusammenarbeit und Kreativität fördern soll, heißt es in einer Mitteilung.

Die Fassade des Gebäudes besteht aus 1641 Paneelen und ist mit einem Lacküberzug in sechs unterschiedlichen Graublau-Nuancen versehen, die sich je nach Blickwinkel und Lichtstimmung verändern.