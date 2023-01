Der Bau der russisch-orthodoxen Kirche wird konkret

Mit dem Bau einer russisch-orthodoxen Kirche in Hiltrup-Ost wird in Kürze begonnen. Die vorbereitende Arbeiten sind weitgehend abgeschlossen, wie am Parkplatz vor der Glasuritarena ersichtlich ist.

Direkt am großen Parkpark vor der Glasurit-Arena am Osttor wird ein Bauvorhaben konkret: die russisch-orthodoxe Kirche. Mit den Vorbereitungen ist bereits begonnen worden.

Die Baufläche ist längst abgesperrt und bereits geräumt. Bagger waren im Einsatz, um das Areal zu ebnen und Sträucher sowie die Wurzeln einiger gefällter Bäume zu entfernen.

Die Königseichen am Rande des Parkplatz, die von den Majestäten des in Hiltrup-Ost ansässigen Vereins „Dicke Eiche“ gepflanzt wurden, werden geschützt, damit sie während der Bauphase keinen Schaden nehmen.

Bauzeit von zwei Jahren

Bereits seit mehreren Jahren plant die Gemeinde der russisch-orthodoxen Kirche den Neubau mit angrenzendem Gemeindehaus und Garten. Ein Vertreter der Gemeinde erklärte jüngst am Rande eines Benefizkonzertes in der Petrikirche, man rechne mit einer Bauzeit von rund zwei Jahren. Aktuell verfügt die Gemeinde über Räumlichkeiten an der Hammerstraße zwischen einem Getränkemarkt und einem Fitnessstudio. Der Neubau ist nicht unumstritten, wie im Herbst 2021 im Rahmen einer Bürgerinformation zu den städtebaulichen Neuplanungen in Hiltrup-Ost erkennbar wurde.