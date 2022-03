Bauarbeiten am Bahnhof dauern an

Die nächtlichen Bauarbeiten am Bahnhof Hiltrup dauern noch bis zum 27. März an. Mehr als ein Kilometer Gleise und mehrere Weichen werden erneuert.

Bereits seit einer Woche dauern die Gleisarbeiten am Hiltruper Bahnhof bereits an. Die Anwohner wissen, dass sie noch bis zum 27. März mit dem Lärm nächtlicher Bauarbeiten leben müssen. Diese lassen sich nur in den Nachtstunden durchführen, um den Zugverkehr so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Erneuert werden mehr als 1000 Meter Gleise und sechs Weichen. Vor dem Rockwool-Gelände ist eine Weiche ausgebaut worden (Foto). Die Absperrungen auf dem Bahnsteig sind jetzt so aufgestellt worden, dass Rollstuhlfahrer wieder zum Aufzug gelangen können. Christoph Kunstlewe (CDU) ist erfolgreich bei der Bahn vorstellig geworden.