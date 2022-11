Bürgerinitiative: „Baugenehmigung zurücknehmen“

Am 29. August 2021 gingen vielen Menschen in Hiltrup-Ost gegen den geplanten Schweinemaststall auf die Straße.

Still ist es um den geplanten Schweinestall in Hiltrup-Ost geworden, der im vergangenen Jahr die Gemüter nicht nur in Wallung brachte, sondern regelrecht auf die Straße trieb. Dem Aufruf zur Demonstration war am 29. August 2021 nahezu das gesamte Emmerbachtal gefolgt. Nun meldet sich die Bürgerinitiative wieder zu Wort.