Bemerkenswerte Streicher-Klänge

Zu einer ganz besonderen Andacht mit Musik wurde am Karfreitag in die St.-Clemens-Kirche eingeladen: Das Streichtrio „Con Variazione“ bestritt den einfühlsamen Abend.

Das Zwiespältige am Einsamen, das Doppelbödige am Gemeinsamen – beides fand Ausdruck in der musikalischen Andacht, die am Karfreitag in St. Clemens stattfand. „Einsam . . . – Gemeinsam“ lautete das Motto der Veranstaltung mit Pfarrer Mike Netzler und dem Streichtrio „Con Variazione“, bestehend aus Alma Lücke Rosa (Cello), Marcelo Albuja (Violine) und Francisco Sepúlveda (Viola). Das Trio stammt aus drei Ländern – Spanien, Costa Rica und Chile. Es verfügt als gemeinsamen Nenner über die Ausbildung an der Musikhochschule Münster.

Einsam, verteilt um den Altar, begannen die Solisten reihum mit Stücken von Bach, die Violine mit der Partita 2, Viola und Cello mit der Suite 2. Man konnte sie als nachdenklich lesen. Später ging es ins Beschwingte, Fröhliche, in der Gavotte en Rondeau besonders deutlich. Schließlich fanden die Instrumente zusammen zu Duett und Trio. Das feine individuelle Spiel vereinte sich zu einem transparenten Gemeinsamen.

Ruhe zu Nachdenken und Freiheit

So „einfach“ ist es dem Menschen nicht gemacht. Hier fühlt er Gruppenzwang, ein Verengen des Spielraums – aber auch den Seelenverwandten und den Dialog, hier die Ruhe zu Nachdenken und Freiheit, aber auch das Vereinsamen und Verlassensein. Pfarrer Netzler lotete diese Pole und Widersprüche im Menschsein aus.

Die Musiker fügten dazu vor den Goldberg-Variationen als Schlussstück ein romantisches und ein modernes Werk ein, von Ignaz Pleyel und Dimitri Schostakovich.

Finaler Applaus

Der finale Applaus in der sehr gut besuchten Andacht galt dem virtuosen, ausdrucksstarken Trio, sicher auch dem hier erneut tätigen Verein „Klang & Kunst“ aus Ibbenbüren.

Das nächste Konzert in St. Clemens ist ein „Friedenskonzert“: Am 8. Mai (Sonntag) leitet Henk Plas das Hiltruper Vokalensemble.