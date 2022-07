Bischof Genn segnet Poether-Haus ein

Bischof Dr. Felix Genn wird am Samstag das Bernhard Poether-Haus an der Clemens-Kirche einsegnen. Zuvor feiert der Bischof in der Kirche einen Gottesdienst und besucht die Tabernakel-Kapelle, in der die Urne von Kaplan Poether aufbewahrt wird.

Das große Banner an der Fassade der St.-Clemens-Kirche zeigt an: Die Gemeinde erinnert an den 80. Todestag von Kaplan Poether.

„In kaum einer anderen Gemeinde Münsters war ich so oft wie in St. Clemens“, so Bischof Dr. Felix Genn zu Pfarrer Ewald Spieker. Der Grund sind nicht besondere Verdienste der Gemeinde, es ist allein das ehrende Gedenken an Kaplan Bernhard Poether. Bischof Genn war in der Tat bei verschiedenen Gedenktagen von Kaplan Poether in Hiltrup. Jetzt kommt er erneut und feiert am Samstag (9. Juli) um 18.30 Uhr in St. Clemens Gottesdienst.

Vor 80 Jahren, am 5. August 1942, ist Poether im Konzentrationslager Dachau an Entkräftung gestorben. Bischof Dr. Genn weiß, wie viele in der Gemeinde St. Clemens, um das herausragende Glaubenszeugnis dieses Priesters. In Sichtweite der damals ganz neuen Kirche St. Clemens ist er aufgewachsen. In dieser Kirche steht seine Urne in der Tabernakel-Kapelle an einem besonderen Ort. So ehrt die Gemeinde St. Clemens diesen Märtyrer an einem beeindruckenden Ort.

Bernhard-Poether-Haus

Nach dem Pontifikalamt wird der Bischof das Bernhard-Poether-Haus einsegnen. In diesem Gebäude zwischen Pfarrzentrum und Bücherei befinden sich das Pfarrbüro, die Sozialbüros und die Arbeitsräume der Hauptamtlichen.

Im Anschluss daran lädt die Gemeinde zu einem Empfang im Pfarrzentrum ein. Gäste aus Bottrop und alle Gottesdienstbesucher sind mit dem Bischof willkommen. Der Gottesdienst in der Clemens-Kirche wird gestreamt und kann über Internet empfangen werden; über die Homepage der Gemeinde St. Clemens oder über: www.kirche-und-leben.de.