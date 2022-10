Boogie-Woogie mit Romana Dombrowski

„Romana Dombrowski ist eine junge Sängerin, die in jüngster Zeit überall dort, wo sie auftritt, das Publikum mitreißt“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kulturbahnhofs. Zusammen mit Christian Bleiming am Piano bietet sie am 18. Oktober (Dienstag) um 20 Uhr im Kulturbahnhof ein Programm aus Bluesnummern und aktuellen Hits. Darunter Interpretinnen wie Melody Gardot oder Amy Winehouse.

„Es ist die einzigartige Mischung aus jungen und alten Titeln, die den besonderen Reiz ihres Repertoires ausmacht“, schreiben die Veranstalter. Das allseits bekannte „Istanbul, Not Constantinople“ begeistert dabei ebenso wie der Muddy Waters-Blueshit „Got My Mojo Working“. Begleitet wird sie vom bluesigen Piano des „alten Hasen“ Christian Bleiming, der mit einigen mitreißenden Boogie-Woogie-Soli den Abend abrunden wird.

Jahrzehntelange Bühnenerfahrung

Der „Westfälische Boogie-König“ brachte es unter anderem zum Begleitpianisten von Rock`n‘Roll-Legende Chuck Berry, spielte aber auch schon mit Axel Zwingenberger, Louisiana Red, Angela Brown, Hazy Osterwald, Little Willie Littlefield und vielen anderen. Er verbindet seine jahrzehntelange Bühnenerfahrung mit jugendlicher Spielfreude.

Gemeinsam mit Romana Dombrowski veröffentlichte Christian Bleiming die CD „Boogie Woogie With A Touch Of Blues“, die für den Deutschen Schallplattenpreis nominiert wurde. Karten für den Auftritt im Kulturbahnhof gibt es in der Stadtteilbücherei Hiltrup, im Infopunkt Hiltrup und im Ticket-Onlineshop des Kulturbahnhofs für 16 Euro.