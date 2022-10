Bronzefiguren am Brunnen sind wieder da

Die gestohlenen Bronzefiguren am Brunnen an der Marktallee sind zurück. Am Mittwochvormittag wurde sie aufgebaut. Damit findet eine kuriose Geschichte ihren Abschluss.

Ende einer Odyssee: Die beiden Kinder am Brunnen an der Marktallee sind zurückgekehrt. Am frühen Mittwochmorgen haben zwei Mitarbeiter einer Fachfirma die gestohlenen Bronzefiguren aufgebaut und aufwendig mit langen Stahlschrauben verankert. Schließlich will man den Metall- und Kunstdieben künftig das Handwerk so schwer wie möglich machen.

Ein Archivbild der Bronzefiguren. Die beiden Kinder im Vordergrund waren im Sommer gestohlen worden. Foto: gro

Mit dem Aufstellen der beiden schweren Bronzefiguren hatten die Handwerker ihr liebe Not. Das Mädchen und der Junge, der auf dem aufgemauerten Brunnenrand sitzt und dabei das Gleichgewicht zu verlieren scheint, mussten im richtigen Verhältnis zuein­ander aufgebaut werden. Jedenfalls findet eine kuriose Geschichte ihren vorläufigen Abschluss: Die Bronzefiguren wurden bereits auf einem Schrottplatz im Kreis Coesfeld angetroffen, ehe der Diebstahl Anfang August in Hiltrup aufgefallen war.