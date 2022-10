Brunnen-Figuren kehren bald zurück

Vor zwei Monaten wurden die Bronzestatuen der spielenden Kinder vom Brunnen an der Marktallee geklaut. Nachdem sie nun wiedergefunden und vor kurzen an die Stadt übergeben wurden, sollen sie bald auf den Brunnen zurückkehren.

Noch ist ihr Platz auf dem Brunnen an der Marktallee leer, doch in der kommenden Woche sollen die Bronzefiguren der spielenden Kinder zurückkehren.

Nach zweimonatiger Abwesenheit sollen die beiden gestohlenen und dann wiedergefundenen Bronzefiguren, die spielende Kinder zeigen, Anfang kommender Woche auf den Brunnen an der Marktallee zurückkehren. Das teilt die Stadt Münster mit.

Vorher seien allerdings einige vorbereitende Arbeiten notwendig. So werde am heutigen Mittwoch zunächst ein Bauzaun um den Brunnen herum aufgestellt. Ab dem morgigen Donnerstag werden dann die Pflastersteine rund um den Brunnen aufgenommen. Das sei notwendig, um die Fundamente besser befestigen zu können. Parallel werden am Brunnen neue Gewindestangen montiert. Auf diesen sollen die Statuen befestigt werden. Zudem steht die Überarbeitung der Verbindung zwischen den Figuren an.

Wetter kann Arbeiten verzögern

Nachdem die Figuren in der kommenden Wochen wieder montiert worden sind, werde das Pflaster wiederhergestellt, heißt es von der Stadt. Für die Arbeiten rund um den Brunnen müsse allerdings das Wetter mitspielen, weißt sie auf mögliche Verzögerungen der Arbeiten hin. Gerade für die Fundamente und die Montagearbeiten müsse trockene Witterung herrschen. Anfang August waren die beiden Bronzefiguren vom Brunnen entwendet worden. Ein Zeuge hatte sie auf einem Schrottplatz entdeckt und die Polizei informiert. Diese übergab die nahezu unbeschädigten Figuren Mitte September an die Stadt.