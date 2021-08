Bürgerinformation kurzfristig abgesagt

Wegen des deutlichen Anstiegs der Corona-Infektionszahlen im ganzen Stadtgebiet hat die Stadtverwaltung beschlossen, die heute geplante Informationsveranstaltung zur Max-Winkelmann-Straße kurzfristig abzusagen. Die Verwaltung wird zeitnah mit der Bürgerschaft in den Dialog treten und Informationen bereitstellen. Über das weitere Vorgehen wird rechtzeitig informiert. Die Parkverbote bleiben weiterhin ausgesetzt. Bei Rückfragen und für weitere Hinweise können sich alle Bürger an das Fahrradbüro der Stadt Münster wenden – telefonisch unter 02 51/492-72 72 oder per E-Mail an fahrradbuero@stadt-muenster.de.