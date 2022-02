„CDU blendet negative Folgen des Baugebietes aus“

Das gekippte Baugebiet Vogelstange und die fehlenden Kita-Plätze in Hiltrup-West: Simon Kerkhoff wirft der Hiltruper CDU vor, voll und ganz auszublenden, welche negativen Auswirkungen das Baugebiet Vogelstange gehabt hätte. „Aus unserer Sicht wäre es ökologisch nicht zu verantworten.“

Der Chef der SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Hiltrup erinnert daran, dass die geplante Kita an dieser Stelle auch von der CDU „immer kritisch gesehen“ wurde. Die Verkehrssituation ist heute bereits angespannt, sagt Kerkhoff: „Mit einer Kita und einem Baugebiet wäre es sich nicht besser geworden.“ Vor den Kommunalwahlen 2020 hätten Teile der Hiltruper CDU das Baugebiet aus dem Baulandprogramm streichen wollen.

Standorte von SPD und Grünen vorgeschlagen

Auf Unverständnis trifft bei Kerkhoff die Tatsache, dass die CDU nun seiner Partei vorwerfe, „uns wären die Kita-Plätze egal“. Kerkhoff erinnert daran, dass die beiden zur Debatte stehenden Standorte auf Antrag der SPD und der Grünen näher in den Blick geraten sind.

Die Verwaltung werde die Standorte weiter prüfen. Gegebenenfalls müsse am Stadion-Süd das Planungsrecht angepasst werden was „aber machbar ist“. Mit den Nachbarn der Storkampschen Scheune an der Alten Kirche befinde man sich in Gesprächen.

Das alles klinge bereits recht positiv, so Kerkhoff. „Wenn alles klappt, hätten wir an diesen beiden Standorten die sieben Gruppen beisammen.“ Vor der Sportanlage Hiltrup-Süd müsse man dafür sorgen, dass es genügend Stellflächen für Autos gibt. Ausreichend Raum für zusätzliche Stellplätze sei vorhanden.