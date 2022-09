CDU-Fraktion mit Verwaltungsarbeit unzufrieden

Die Stadtverwaltung will den geplanten Pump Track in Amelsbüren in den gesamtstädtischen Sportentwicklungsplan aufnehmen. „Das kommt einer Planungspause bis zum Jahr 2024 gleich“, beschwert sich Martin Schulze-Werner aus der CDU-Fraktion.

Die Stellungnahme der Verwaltung zur einstimmig beschlossenen Anregung der Bezirksvertretung Hiltrup, einen Pump Track und Skaterpark in Amelsbüren zu errichten, brachte das Fass zum Überlaufen. Darin wird dieses kommunalpolitische Anliegen in einen gesamtstädtischen Sportentwicklungsplan eingebettet, dessen Fertigstellung frühestens für 2024 angekündigt wird.

„Die Verwaltungskommentierungen zu der Anregung sind aus meiner Sicht nicht überzeugend; sie kommen einer Planungspause bis zum Jahr 2024 gleich“, beschwert sich Martin Schulze-Werner, der Vorsitzende der CDU-Fraktion in der BV.

Die CDU beklagt darüber hinaus unter anderem den schleppenden Fortgang bei der Installation einer Beleuchtung für die Skateanlage in Hiltrup, beim Bau einer Mehrzweckhalle in Amelsbüren und bei der Umgestaltung der Deermannstraße in Amelsbüren. Sie nennt außerdem, so wörtlich, „das Aussitzen der Öffnungszeitendebatte für das Hiltruper Schwimmbad“.

„Es ist an der Zeit, die Initiative zu ergreifen, um auf die Verwaltung mehr politischen Druck auszuüben“, so Schulze-Werner. Die CDU beabsichtige daher laut Pressemitteilung, einzelne Anträge erneut in der Bezirksvertretung beschließen zu lassen und die Verwaltung so zur Umsetzung aufzufordern.

Da den Maßnahmen einstimmige Beschlüsse zugrunde liegen, geht die CDU von einer breiten Unterstützung über alle Parteigrenzen hinweg aus.