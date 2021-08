Das Bad öffnet jetzt doch

Hallenbad in Hiltrup

Münster-Hiltrup

Das Hallenbad ist aktuell ausschließlich für den Schul- und Vereinssport zur Verfügung geöffnet. So ist in Hiltrup, Wolbeck und Roxel zu lesen. Das soll sich in Kürze ändern. Zumindest ein wenig.

Von Michael Grottendieck