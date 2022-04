Das Kant sing: „Griechischer Wein“

Die gesamte Schulgemeinde versammelt auf dem Schulhof. Auf der Bühne stehen die künftigen Abiturienten an ihrem letzten Schultag und heizen kräftig ein, so dass keiner mehr an die kühlen Temperaturen am frühen Morgen denkt. Frisch getestet sind sie alle, erklärt Schulleiterin Jessica Pesch. Der letzte Schultag soll schließlich ein unbeschwertes Vergnügen sein. Mit viel Musik und allerlei Spielchen und Späßchen. Lehrerinnen und Lehrer werden wiederholt auf die Bühne gebeten. Sie sollen an einem Contest teilnehmen. Ein Lehrer muss Udo Jürgens‘ „Griechischen Wein“ besingen. Da wird sogar etwas geschunkelt. Das Abi-Motto lautet: „StABIle KANTe“. Nach den Osterferien beginnen die Abi-Klausuren.