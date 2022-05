Das weckte „Lust auf mehr“

Das Grundschul-Projekt mit dem USC Münster und dem Westdeutschen Volleyballverband (WVV) weckte bei den Viertklässlern der Ludgerusschule offenbar Lust auf mehr. Die Verantwortlichen hoffen nauf Nachwuchskräfte in den Vereinen.

Volleyball-Projekt an der Ludgerusschule

126 Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen der Ludgerusschule Hiltrup an einem Volleyball-Projekt teil.

Pritschen, volley spielen, Regelkunde, Verhalten im Wettkampf und Fairness – das alles wurde 126 Schülerinnen und Schülern der vierten Klassen der Ludgerusschule Hiltrup an einem Volleyball-Projekt vermittelt. Drei Wochen erhielten die Kinder im Rahmen einer Doppelstunde einen ersten Einblick in das ABC des Volleyballsports.

Das Grundschul-Projekt „Volleyball“, das von der Ludgerusschule in Hiltrup zusammen mit dem USC Münster und dem Westdeutschen Volleyballverband (WVV) durchgeführt wurde, ist nun erfolgreich abgeschlossen worden. Zusammen mit der Nachwuchskoordinatorin und Trainerin Sabrina Spielberg vom WVV und Patrick Fielker, dem hauptamtlichen Trainer vom USC Münster konnten die Kinder erste Erfahrungen im Pritschen und Baggern sammeln.

Die richtige Technik

Sie lernten dabei die Grundregeln des Volleyball-Spiels kennen. In ersten Schritten versuchten die Kinder in einem Stationsbetrieb, verschiedene Bälle „volley“ zu spielen. Schnell stellten sie dabei fest, dass unterschiedliche Techniken für verschieden fliegende Bälle notwendig und vorteilhaft sind.

Dann stand die Technik des Pritschens und Baggerns auf dem Programm. Mit Feuereifer und viel Spaß konnten die Kinder so schon miteinander und gegeneinander spielen. Sie lernten die ersten Spielformen in Teams von drei bis fünf Kindern im Spiel zwei gegen zwei kennen. Ein von den beteiligten Schülern begeistert gespieltes Volleyball-Turnier bildete den Abschluss in allen vier Parallelklassen.

Kontakt zu den Vereinen

Am Ende war für viele Kinder klar, dass Volleyball ein schöner Sport ist, der eine Menge Spaß macht und auch schon gut im Grundschulalter gespielt werden kann. Viele begeisterte neue Volleyballnachwuchsspielerinnen und Spieler nahmen die Kontaktdaten der umliegenden Vereine mit, um bald auch im Verein zu einem Schnuppertraining gehen zu können. Das Grundschul-Projekt mit dem USC Münster und WVV weckte bei Kindern Lust auf mehr.