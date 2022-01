„Dem Ratsbündnis war das egal“

Vertreter aus Rat, Bezirksvertretung und Ortsunion üben Kritik am Ratsbündnis wegen fehlender Kita-Plätze in Hiltrup-West (v.l.): Christoph Kunstlewe, Ralf Voigt, Jürgen Krichel, Stefan Leschniok, Carmen Greefrath und Marcus Bielefeld

In der Diskussion über den Bedarf an zwei neuen Kitas in Hiltrup-West (unsere Zeitung berichtet am 29. Januar) weist die CDU in Hiltrup zusammen mit den CDU-Vertretern aus Rat und Bezirk darauf hin, dass sie sich auf allen Ebenen von Anfang an für die Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum für junge Familien und für den Bau einer Kindertagesstätte mit vier Gruppen im Baugebiet „Vogelstange“ eingesetzt habe.

So sei im Kindertagesbetreuungsbericht von September 2021 die Kita „Vogelstange“ mit 22 U3- und 48 Ü3-Plätzen für die Kinder enthalten. „Dies scheint dem Ratsbündnis egal zu sein. Hier wird leider einfach aus ideologischen Gründen gestrichen“, erklärt Carmen Greefrath, familienpolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion und Ratsfrau für Hiltrup-West, in einer Pressemitteilung. „Leider wurden unsere Hinweise auf die fehlenden Kitaplätze bei einem Wegfall des Wohngebietes und der dort vorgesehenen Kita nicht ernst genommen“, so Carmen Greefrath weiter.

„Bündnis nahm Hinweise nicht ernst“

Dass sich die Suche nach alternativen Standorten schwierig gestalten würde, ist nach Ansicht der CDU von vornherein klar gewesen. „In der entscheidenden Ratssitzung über das Baugebiet wurde sich darüber von der SPD-Fraktion leider nur mokiert und lustig gemacht“, kritisiert Greefrath.

Nach Ansicht der CDU in Hiltrup geht es zukunftsgerichtet nicht nur darum, Ersatz für die nun nicht realisierten vier Gruppen zu finden, sondern dem stetig wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen in Hiltrup-West durch die Schaffung weiterer Gruppen gerecht zu werden.

Probleme bei der Standortsuche

Wie berichtet, fehlen aus Sicht der Verwaltung aktuell sieben Gruppen allein in Hiltrup-West. An möglichen Standorten wie der Alten Kirche oder am Sportplatz Süd an der Westfalenstraße gibt es Probleme mit dem Planungsrecht.

„Die CDU als Partei für die Familien hat von Anfang an auf den entstehenden Missstand durch die nun fehlenden Kita-Plätze in der Vogelstange hingewiesen und sich für Familien eingesetzt“, erklärt der CDU-Ortsunionsvorsitzende Marcus Bielefeld.