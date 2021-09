Demo vor der Ratssitzung

Sie hatten ihre Plakate und ihre Banner mitgebracht, die sie für die große Demonstration vor einem gut einem Monat angefertigt hatten. Eine kleine Delegation der Bürgerinitiative Emmerbach signalisierte unmittelbar vor der Ratssitzung am Mittwoch in dem Messe und Congress Centrum Halle Münsterland allen Ratsmitgliedern, was sie von dem beantragten Bau eines Schweinemaststalls mit 1500 Tieren am Rande der Hohen Ward hält.

