Was derzeit über die Feuer- und Rettungswache 3 bekannt ist

Die Verwaltung hat einen neuen Standort für die geplante Feuer- und Rettungswache 3 vorgeschlagen. Die Entscheidung soll am 6. April fallen. Unsere Zeitung fast die Informationen zusammen, die gegenwärtig öffentlich bekannt sind.

An der Hohen Geest hat die Verwaltung einen Standort ausgemacht, der sich besser für den Bau einer Feuer- und Rettungswache eignen soll als der bisherige Standort Merkureck.

Der erforderliche Bau einer dritten Feuer- und Rettungswache im Süden Münsters beschäftigt die Politik seit vielen Jahren. Bereits am 6. April steht eine entscheidende Weichenstellung an. In der entsprechenden Verwaltungsvorlage findet sich der zentrale Satz auf der vierten Seite. Er lautet: „Durch die Ungeeignetheit des bisher vorgesehenen Standortes Merkureck erfolgte eine erneute Standortortsuche mit dem Ergebnis des hier empfohlenen Standorts Hohe Geest.“