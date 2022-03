Palliativ-Neubau: Der Bauantrag ist eingereicht

Münster-Hiltrup

Der Palliativ-Neubau am Herz-Jesu-Krankenhaus rückt in greifbare Nähe. Ein Bauantrag ist gestellt. Allerdings: „Es werden weitere Spenden gebraucht“, sagt Dr. Stefan Nacke von den Domfreunden Münster bei einem Besuch am Hiltruper Krankenhaus.

Von Markus Lütkemeyer