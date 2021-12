Der Nachwuchs fehlt

Die Turniersaison 2020 war nicht gerade geprägt von einem vollen Turnierkalender. Dennoch konnten die Voltigierer des RFV Hiltrup einige Termine wahrnehmen, um sich für überregionale Meisterschaften zu qualifizieren.

So wählte ein Sichtungsgremium die Leistungsklasse L-Voltigierer bei den Trainingstagen in Herford, Warendorf und Paderborn für die Westfälischen Meisterschaften aus, die vom Reitverein Sudmühle in Handorf Ende August ausgerichtet wurde. Hier erreichten die Voltigierer in den zusammengefassten Gruppen Junior und Senior das Finale, so dass sie sich für den Deutschen Voltigierpokal, die inoffiziellen Deutschen Meisterschaften der L- und M-Gruppen, Ende Oktober in Alsfeld qualifizieren konnten.

Vizemeisterin bei der Junior Trophy

Lohn des intensiven Trainings, das Co-Trainerin Steffi Labian auch online anbot, war der sechste Platz nach der Pflicht und Kür mit dem Thema „Die Welt und ihre Kontinente“ in ihrer Abteilung. Die zweitbeste Pflicht von insgesamt neun Gruppen zeigte Juna Heinrich. Der 13-jährige Wallach Fips sorgte für den zuverlässigen Verlauf der Meisterschaften, Trainer Hans Zurheiden für die sichere Hand an der Longe. Einen weiteren Erfolg erzielte die elfjährige Sophia Wolter im November bei der Junior Trophy in Rhede. Sie wurde Vizemeisterin.

„Wir haben seit eineinhalb Jahren keine Nachwuchsarbeit mehr betreiben können“, bedauerte Hans Zur­heiden. Die Pandemie sei der Grund. In der Altersklasse der Jüngsten bis zu Jugendlichen im Alter von 18 Jahren klaffe nun ein gewaltiges Loch. Dennoch habe die Gruppe durchgehalten und sei zusammengeblieben. Wie es in der nächsten Saison aussieht, vermöge niemand zu sagen. Denn bis zu den Deutschen Meisterschaften seien viele Sichtungswege zu beschreiten, so Zurheiden.