Der neue Imam kann sich endlich vorstellen

Zum Tag der offenen Moschee am 3. Oktober sowie zu einem Charity-Lauf am 15. Oktober lädt

Für Shariq Iftikhar ist der Tag der offenen Moschee am 3. Oktober eine willkommene Möglichkeit, auch sich selbst einer größeren Öffentlichkeit vorzustellen. Der Imam der Ahmaydiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde ist bereits seit gut zwei Jahren im Amt. In Corona-Zeiten waren die Gelegenheiten rar gesät, sich gegenseitig kennenzulernen.

Zeitgleich laufen die Planungen für den Charity-Lauf am 15. Oktober. Der Erlös ist für die Vereine „Jugendhilfe direkt“ sowie „Humanity first“ gedacht. Wer mitmachen möchte, findet sich um 12 Uhr an der Moschee an der Hansestraße 61 ein und meldet sich direkt an. Zum Auftakt habe auch Bezirksbürgermeister Wilfried Stein sein Kommen zugesagt, kündigt der Imam an. Der Charity-Lauf könne joggend oder gehend zurückgelegt werden.

Frage-Antwort-Runde mit dem Imam

Am Tag der offenen Moschee beteiligt sich die Ahmaydiyya-Gemeinde traditionell – und in diesem Jahr erstmals nach zweijähriger Zwangspause. Die Gemeinde stellt sich zudem in einem etwa 20-minütigen Video vor. Vorbereitet wird eine kleine Islam-Ausstellung, es gibt zudem ein spezielles Frauenprogramm. Um 15 Uhr findet eine Frage-Antwort-Runde mit Imam Shariq Iftikhar statt.

Shariq Iftikhar ist mittlerweile seit zwei Jahren in Münster tätig. Geboren wurde er in Frankfurt, wie er sagt, zuletzt war er in Pinneberg bei Hamburg tätig. Er betont, dass die Gemeinde sich immer wieder um Flüchtende kümmere. Einige neue Mitglieder seien aus Syrien oder der Ukraine gekommen.

„Deutschland ist sehr hilfsbereit“

Aus Pakistan begeben sich Ahmaydiyya-Muslime oftmals auf den langen und beschwerlichen Weg nach Deutschland. Die Ahmaydiyya-Muslime hätten seit Jahren das Problem, nicht als Muslime anerkannt zu sein. Die Ausübung der Religion sei oftmals unmöglich, schildert Shariq Iftikhar. Die Aufnahmebereitschaft in Deutschland lobt er. „Deutschland ist sehr hilfsbereit.“