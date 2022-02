Deshalb will BASF Coating eine Änderung des Bebauungsplans

Lacke und Farben sind das Geschäft der BASF Coatings. Das ist immer so gewesen in den mittlerweile 119 Jahren, in denen in Hiltrup die Lack- und Farbenfabrik existiert, die 1903 von Max Winkelmann als Glasuritwerke gegründet wurden. Der BASF-Standort in Münster ist Hauptsitz des Unternehmensbereichs Coatings der BASF und weltweit der größte zusammenhängende Lackstandort.

