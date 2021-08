Die glanzlose Perle Emmerbach

Münster-Hiltrup

Die Umgebung des geplanten Naturlehrpfads am Emmerbach in Hiltrup-Ost wirkt derzeit ungepflegt. So sehen es zumindest einige Anwohner, die in direkter Nachbarschaft wohnen. Naturschützer werben für Verständnis, dass die Mahd nicht mehr zu Beginn des Sommers erfolgt.

Von Michael Grottendieck