Die Kunst des Vortrags

Nach zweijähriger Pause konnten sich endlich die Q1-Schüler des IKardinal-von-Galen-Gymnasiums und des Immanuel-Kant-Gymnasiums um den „Rotary Awards 2022“ bewerben. Dieser wird jährlich vergeben, um dem Thema Berufsorientierung eine bedeutende Rolle zukommen zu lassen. Es sei etwas völlig anderes, vor Leuten, die in der freien Wirtschaft tätig sind, die fachlichen und Präsentations-Kompetenzen verständlich rüberzubringen. Das sei nicht vergleichbar mit Vorträgen innerhalb der Schule. „Man müsse als Mensch ankommen und zum Publikum Kontakt aufbauen“, so der ehemalige Präsident der Deutschen Polizei-Hochschule und Jurymitglied Klaus Neidhardt.

Wettbewerb am Kant

Die Bewertung der Präsentationen am Kant nahm die Jury mit Prof. Dr. Carsten Feldmann, Fachhochschule Münster, Klaus Neidhardt, ehemaliger Präsident der Deutschen Polizei-Hochschule Klaus P. Richter, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Münsterland-Ost, Oberstufenkoordinatorin Dr. Christa Diehl und Schulleiterin Jessica Pesch vor.

So präsentierten vier Schüler der Jahrgangsstufe Q1 vor den EF-Schülern: Martin Knappmeyer (Das Newton-Verfahren und seine Eignung zur Nullstellenberechnung), Frederic Schier (Implementation einer Rest-API mit SQL-Dialekt und JWT Autorisierung in Flask), Lara Sievers (Patriotism and Politics – An Analysis of the Motive of Patriotism in Political Speech of Germany and the USA) und Lilly Wegner (Eine Analyse von Nachhaltigkeitsfonds anhand von Wirtschaftlichkeits- und Nachhaltigkeitsaspekten).

Gewonnen hat Lilly Wegner. Die anderen Schülerinnen und Schüler haben den 2. Platz erreicht. Die Erstplatzierten aller teilnehmenden Schulen zum Bewerbungstraining eingeladen. Die Veranstaltung findet nach den Sommerferien in der Firma zeb statt.

Wettbewerb am KvG

Im Kardinal-von-Galen-Gymnasium wurden ebenfalls herausragende Facharbeiten der Jahrgangsstufe Q1 den 131 Schülerinnen und Schülern des EF-Jahrgangs vorgestellt und von einer fünfköpfigen Jury ausgezeichnet. Teil dieses Gremiums waren Schulleiter Dr. Heinrich Zopes, die Vertreter des Rotary Clubs Prof. Dr. Carsten Feldmann, Prof. Dr. Klaus Niederdrenck sowie dem ehemaligen Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei Klaus Neidhardt, und die didaktische Koordinatorin des KvG Astrid Köhnsen.

Den ersten Platz im Wettbewerb sicherten sich Anna Köster (Thema: Entdeckungsmethoden von Exponenten am Beispiel des Doppelsternsystems CSS080502) und Fabian Peplau (Thema: Ist die Energiewende noch umsetzbar?).