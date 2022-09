Die Last der vielen Eicheln durchbricht Sitzbank

Die rote Sitzbank unter eine der ältesten Eichen in Hiltrup hat der Wucht des Aufpralls nicht standgehalten. Ein Ast war abgebrochen. Wie konnte es dazu kommen und was sagt das über den Gesundheitszustand der stolzen Eiche „An der Alten Kirche“ aus?

Passanten der Straße An der Alten Kirche wurden vor wenigen Tagen in Schrecken versetzt. Von der prächtigen Eiche, die sich in Höhe des Alten Pfarrhofes befindet und an den Kinderspielplatz angrenzt, war ein Ast abgebrochen.