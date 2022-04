Die Rundenhatz auf der Marktallee kehrt zurück – Re-Start am 10. Juni

Fast genau drei Jahre ist es her, als der damals schon 46 Jahre alte Vladi Riha triumphierte. Der Routinier auf zwei Rädern gewann nach 2008 erneut „88 x Rund um die Marktallee“ in Hiltrup im Rahmen des Agravis-Cups. Ein Radsportspektakel am Freitagabend mit mehreren Tausend Zuschauern, mit diversen weiteren Rennen und dem Kriterium zum Abschluss auf dem knapp 800 Meter langen Rundkurs.

Agravis bleibt als Sponsor im Boot

Nun gibt es eine Neuauflage, die Corona-Pause wird beendet, „Rund um die Marktallee“ wird am 10. Juni ausgetragen. Der RSV Münster ist wieder federführend tätig, Hauptsponsor Agravis ist tatkräftig mit von der Partie. Bereits 2016 wurde das Rennen wiederbelebt, der Wettkampf mit den Höhepunkt des Eliterennens kam an. „Wir fiebern alle dem Startschuss 2022 entgegen“, teilte Herbert Schmied, Geschäftsführer des in Amelsbüren ansässigen Baustoffhandels mit. Gideon Schwarze, Vorsitzender des RSV, freut sich auch, dass mit dem Ex-Profi, Tour-de-France-Starter und dreifachen Deutschen Meister Fabian Wegmann ein „besonderer Schirmherr“ weiter für die Veranstaltung gehalten werden konnte. Wegmann macht das schon seit 2016, als er seine aktive Karriere beendet hatte. Und der Ex-Profi ist mittlerweile auch 2. Vorsitzender bei seinem Heimatverein aus Münster. Das nur am Rande.

Von Swierkowski bis Wegmann

So oder so darf man gespannt sein – auf die Juniorenrennen, auf die Einlage-Wettbewerbe und am Ende des Abends auf das Kriterium. 1987 gewann Wolfram Swierkowski die Premieren-Veranstaltung in Hiiltrup, ein Jahr später siegte Lokalmatadorf Sven Vadder. Ebenfalls „Stallgeruch“ hatte der Münsteraner Jens Rüschhof bei seinen Erfolgen 1994 und 1995. Christian Wegmann, der später als Profi in Italien aktiv war und heute als Mediziner arbeitet, gewann als Münsteraner 1996 und 1997. Zwischen 2013 und 2015 pausierte „die Marktallee“ dreimal, ehe der RSV und der neue Sponsor dem Rennen frischen Wind einhauchten. 2016 siegte beim Re-Start Daniel Klemme vor dem unverwüstlichen Vladi Riha.

Dass 2020 und 2021 nicht gefahren wurde, lag einzig und allein an der Pandemie, Wettkampfsport war nicht möglich. Am 10. Juni soll alles wieder anders sein. Wieder ein Re-Start. Am detaillierten Abendprogramm wird dabei noch gebastelt.