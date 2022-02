Die Tänzerinnen können es noch nicht glauben

Nach zwei-jähriger Pandemiepause findet der norddeutsche Ballettwettbewerb in Reinbeck bei Hamburg statt. Die Tänzerinnen vom Tanzzentrum Hiltrup können es noch gar nicht glauben.

Lucia Lohaus und Ida Arica starten in Hamburg.

Die Tänzer vom Tanzzentrum Hiltrup können es kaum glauben: Am Samstag (19. Februar) findet nach zweijähriger Pandemiepause der norddeutsche Ballettwettbewerb in Reinbeck statt. Als Qualifikationswettbewerb für die Deutschen Ballettmeisterschaften in München. Alle Eleven, die mit der Schulleitung Sandra Landwehr nach Hamburg reisen, freuen sich riesig.

Die Eleven starten in den Kategorien Klassisches Ballett und Moderner zeitgenössischer Tanz. Zum Wettkampfteam zählt eine Auswahl an Schülerinnen, die während der Pandemie unter schwierigen Bedingungen trainieren konnten: Antonia Hermann, Lucia Lohaus, Ida Giesing, Emma Schmitz, Ida Arica, Marlene Retzlaff, Lia Frericks, Liz Gan und Ela Yildirim. Das Publikum darf gespannt sein auf wundervolle Variationen aus „Le Corsaire“, „Fammes de Paris“ und „Sleeping Beauty“.