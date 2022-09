Die Töpferboys rocken wieder los

Sieben Freunde sollt ihr sein, wenn ihr auf die Bühne geht, um gemeinsam Musik zu machen. Am Samstag wollen die Töpferboys den Kulturbahnhof rocken. Endlich mal wieder. Nach langer Pause. Im dritten Anlauf soll es endlich etwas werden.

Im Frühjahr 2020 beim ersten Lockdown gehörte ihr Auftritt im Kulturbahnhof zu den ersten Veranstaltungen, die coronabedingt abgesagt wurden. Für die Töpferboys war es auch deshalb bitter, weil sie sich zuvor zu einem Probenwochenende in einer Jugendherberge eingefunden hatten. Gut eingespielt wollten sie auf die Bühne gehen.

Musiker sind Nachbarn

Auch im zweiten Anlauf machte ihnen ein Lockdown einen Strich durch die Rechnung. „Am 4. Dezember 2021 sollten und wollten wir spielen“, erinnert sich Gisbert Strotdrees. Doch zehn Tage zuvor kam die Absage. Das war für die Musiker schon ein Schock, von dem sie sich erst einmal erholen mussten.

Die Töpferboys sind Jörg Decher, Karl-Heinz Deters, Stefan Hesse, Peter Matheja, Volker Nigge, Uwe Petersen und Gisbert Strotdrees. Wie die Band entstand, ist häufig erzählt worden. Im Baugebiet Töpferstraße stellte man plötzlich verwundert fest, dass eine komplette Bandbesetzung nebeneinander wohnte.

Die benachbarten Musiker lernten sich kennen und traten erstmals bei einem Sommerfest der Anwohner auf. Das war vor mehr als 20 Jahren – und so ist es geblieben. Der rund einstündige Auftritt der Töpferboys gehört zum Straßenfest immer dazu.

Stammgäste

Musikalisch sind sie in der Welt bereits weit herumgekommen. Tatsächlich gaben sie einmal in Amelsbüren ein Gastspiel – „unser Auswärtsspiel“, wie in der Band liebevoll gescherzt wird. Ansonsten blieben sie stets innerhalb Hiltrups, alljährlich an der Töpferstraße, in diesem Jahr bei 35 Grad Außentemperatur, und nun wieder im Kulturbahnhof, wo sie längst Stammgäste sind. Sie geben dort am Samstag ihr fünftes Konzert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Einige Restkarten sind noch zu haben.