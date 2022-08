Die Wettkampfpause hat endlich ein Ende

44 Aktive, darunter viele Jugendliche und Schüler, beteiligten sich an den Vereinsmeisterschaften der Tischtennis-Abteilung des TuS Hiltrup. Bevor es losgehen konnte, musste ein Hindernis ausgeräumt werden.

Erst musste der Hallenboden nach dem Regen in der Nacht auf Samstag aufgrund des undichten Daches über dem Gymnastikraum Hiltrup-Mitte trocken gewischt werden, dann konnte es losgehen. Sechs Tage vor dem ersten Punktspiel der Saison 2022/23 war bei den Tischtennis-Vereinsmeisterschaften des TuS Hiltrup volles Haus.

Stattliche 44 Aktive, darunter viele Jugendliche und Schüler, kämpften in der Turn- und Gymnastikhalle an der Kardinalstraße an zwölf Tischen knapp sechs Stunden lang um Pokale, Medaillen und Urkunden. „Mit dieser Beteiligung bin ich sehr zufrieden“, resümierte TuS-Tischtennis-Sportchef Ralf Brameier. „Für viele war es nach coronabedingt drei abgebrochenen Spielzeiten und einer fast neunmonatigen Wettkampfpause ein großes Erlebnis, endlich einmal wieder unter Wettkampfbedingungen spielen zu können.“

Familie Schoofs räumt ab

Die Hälfte der Einzelpokale steht zukünftig im Hause Schoofs. Vater Achim gewann die Einzelkonkurrenzen C und D, Sohnemann Philipp die E-Konkurrenz. Julian Scherzinger (A), Kevin Gotthardt (B) sowie Jessica Kern (F) gewannen die weiteren Einzeltitel.

Im Doppel wurden jeweils zwei Klassen zusammengefasst. Die Sieger: Julian Scherzinger und Bernhard Krüger (A/B), Jörg Eckert und Pascal Streier (C/D) sowie Noel Stern und Jasper Sachs (E/F). Zufrieden sein konnten auch die angetretenen Frauen sein. Sie waren nämlich allesamt in Endspielen vertreten. Nach Hause gehen wollte nach den pünktlich abgeschlossenen Wettkämpfen so schnell niemand, sodass auch die Siegerehrung einen würdigen Rahmen fand.