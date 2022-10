Schlecht gelaunter Moses und chaotische Reisen

Die Niederdeutsche Bühne präsentierte auch in diesem Jahr wieder ein „Spielwiärks“ im Kulturbahnhof Hiltrup – zu sehen gab es unter anderem einen schlecht gelaunten Moses und chaotische Urlaubsreisen.

Durch den Saal nach hinten und ganz nach vorn humpelt Moses am Wanderstab, trifft Gott auf der Bühne. Im Plattdeutschen erscheint das möglich, im Kulturbahnhof Hiltrup war es so – bei der Aufführung der Niederdeutschen Bühne am vergangenen Sonntag.