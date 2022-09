Bahnhof Hiltrup wird Drehkreuz für Elektrobusse

Vor dem alten Stellwerk am Bahnhof Hiltrup hat ein Schwerlastkran am Mittwoch eine neue Ladestation für die Elektrobusse aufgestellt. Die Busse können hier künftig Ökostrom tanken.

Am Bahnhof Hiltrup machen die Stadtwerke den nächsten Schritt, um ihre Busflotte auf elektrischen Antrieb umzustellen: Vor dem alten Stellwerk hat ein Schwerlastkran nun die neue Ladestation für die klimafreundlichen Elektrobusse aufgestellt. Noch in diesem Jahr können dort die Busse der Linien 5 und 6 Ökostrom tanken. „Wir liegen deutlich vor unserem eigenen Zeitplan, was die Elektrifizierung der Busflotte und damit auch den Abschied vom Diesel angeht. Das ist ein wichtiger Meilenstein, um die Klimakrise zu bekämpfen, aber auch um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren“, sagt Frank Gäfgen, Geschäftsführer für Mobilität der Stadtwerke Münster.

Abgasfrei durch den Ortskern

Nach dem nun erfolgten Aufstellen der Trafostation werden noch zwei Lademasten aufgebaut, an denen die Elektrobusse künftig Ökostrom tanken. „Gerade auf der Marktallee werden die Hiltruperinnen und Hiltruper den Unterschied spüren, wenn die ersten Busse der Linie 5 leise und abgasfrei durch den Ortskern fahren. Das gilt auch für Nienberge, wo wir dank der Nachladung in Hiltrup überhaupt erstmals regelmäßig Elektrobusse einsetzen können“, so Gäfgen. Bis es so weit ist, muss noch der Anschluss der Trafostation ans Mittelspannungsnetz hergestellt werden, dafür arbeiten die Stadtwerke eng mit ihrem Tochterunternehmen, den Stadtnetzen Münster, zusammen.

Für die Stadtwerke ist es bereits die fünfte Endhaltestelle, die sie mit einer Schnellladestation ausrüsten. Dort können die Busse mit bis zu 300 Kilowatt Leistung Ökostrom tanken, innerhalb einiger Minuten sind die Batterien wieder genug zu laden, um die nächste Fahrt anzutreten. 39 Elektrobusse haben die Stadtwerke aktuell, 2025 werden es bereits fast 100 sein. Komplettieren wollen die Stadtwerke den Umstieg spätestens 2029.

Hohe Fördergelder

Gefördert wird das neue Elektrobus-Drehkreuz vom Nahverkehr Westfalen-Lippe (NWL) und dem NRW-Verkehrsministerium mit 90 Prozent der Investitionssumme. „Die Infrastrukturförderung ermöglicht uns den schnellen Hochlauf der E-Mobilität im Nahverkehr“, bedankt sich Frank Gäfgen. Auch weitere Standorte für die Elektrifizierung haben die Stadtwerke bereits im Blick, 2023 geht es also weiter.