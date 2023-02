Dreimal Gold, viermal Silber und einmal Bronze

Tanzzentrum Hiltrup feiert in Hamburg Erfolge

Antonia Hermann feierte in Hamburg bei einem Qualifikationswettbewerb für den Deutschen Ballettwettbewerb Erfolge.

Am Wochenende fand der Qualifikationswettbewerb für den Deutschen Ballettwettbewerb in Fürstenfeldbruck in Hamburg-Reinbeck statt. Das Tanzzentrum Hiltrup reiste mit einem 30-köpfigen Wettkampfteam im Alter von neun bis 16 Jahren nach Hamburg.

Die Hiltruper Elevinnen überzeugten laut einer Pressemitteilung mit traumhaften Tanzsequenzen in den Kategorien Klassisches Ballett, Moderner Tanz und Jazztanz. Die Choreografen Svetlana Robos, Ana Carola Reis und Sandra Landwehr befeuerten die jungen Tänzer, ihren Weg mit Freude im Wettbewerbsgeschehen zu gehen. Mit einem ganzen Sortiment an Tänzen glänzten ihre Schützlinge auf den vorderen Treppchenplätzen: Kategorie Mini (bis neun Jahre): Goldmedaille Duett Emma Hermann und Maria Mantai. Kleine Gruppe Jazz: Bronzemedaille. Kategorie Kinder (bis 13 Jahre): Goldmedaille. Solo Ballett Repertoire Variation Giselle: Antonia Hermann, Goldmedaille.

Zweimal Gold für Emma Hermann

Große Gruppe Jazz Kategorie Junioren (bis 17 Jahre): Silbermedaille. Solo Ballett Repertoire Pharaos daughter: Emma Schmitz. Silbermedaille Solo modern: Emma Schmitz. Silbermedaille Klassisches Trio Esmeralda: Emma Schmitz, Lia Frericks und Marlene Retzlaff. Silbermedaille Klassisches Ballett: kleine Gruppe.

Medaillenspiegel

Der Medaillenspiegel: dreimal Norddeutscher Meister, viermal Vizemeister und eine Bronzemedaille.

Jetzt muss der Ausgang der vier Regionalwettbewerbe abgewartet werden. Danach werden die Tänze mit den höchsten Punktwertungen nach München zum Deutschen Ballettwettbewerb eingeladen.