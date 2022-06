Ehepaar Wietheger feiert Gnadenhochzeit

Mitten in die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. fällt ein Ereignis, das sich ebenfalls zum 70. Mal jährt und für mindestens zwei Menschen in Hiltrup von größter Bedeutung für ihren Lebensweg war: Am 4. Juni 1952 gaben sich Luzia und Willi Wietheger das Ja-Wort.

Stolze 70 Jahre sind sie verheiratet. Bei einem solchen Jubiläum spricht man oft von einer Gnadenhochzeit. Das seltene Ereignis wird natürlich gefeiert. Die Familie, einige Gäste und Freunde kommen. Es werden vermutlich 25 Personen sein. Mit dabei ist der Pastor, der im Hof der Familie einen Gottesdienst feiern wird. Das Zelt für die Feier wurde bereits vor einigen Tagen aufgestellt.

Kennenlernen beim Tanz auf einer Bauerntenne

Die Geschichte von Luzia und Willi Wietheger ist bekannt. Die beiden ehemaligen Geschäftsleute, die über Jahrzehnte ein Lebensmittelgeschäft an der Langestraße führten, ließen die Hiltruper teilhaben an ihrem privaten Glück. Kennengelernt hatten sich die gebürtigen Rinkeroder beim Tanz auf einer Bauerntenne. In Hiltrup erwarben sie 1963 ein Grundstück an der Langestraße, um dort ein kleines Lebensmittelgeschäft zu betreiben. Das Geschäft wurde zum Mittelpunkt ihres Lebens. Mehr als 35 Jahre hat Luzia Wietheger hinter der Theke gestanden. Ihre Tochter Maria und deren Mann Willi Kurney führten das Lebensmittelgeschäft weiter.

Der Zusammenhalt in der Familie und auch immer wieder eine Prise Humor, so erzählt Luzia Wietheger gerne, hätten den beiden geholfen, die Herausforderungen des Lebens zu meistern und die schönen Seiten zu genießen.