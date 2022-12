Ehrenamtliche für eine Suppenküche in Hiltrup gesucht 

„Die aktuelle Situation und Not ist derzeit hierzulande ganz konkret spürbar und spitzt sich gerade jetzt in den Wintermonaten zu“, sagt Gisela Riedel von der Gemeindediakonie Hiltrup. Sie fügt hinzu: „Und ja, auch in Hiltrup gibt es Not. Das spüren wir etwa bei der Lebensmitteltafel ganz deutlich.“

Die Preise vor allem für Energie, Lebensmittel und Mobilität sind erheblich gestiegen. „Es sind unsere Nachbarn, Vereinskollegen und Mitmenschen, die wir im Vorbeigehen auf der Straße treffen, die zu Hause im Kalten sitzen“, sagt Riedel – nicht, weil sie ihren Beitrag gegen die Energieknappheit leisten wollen, sondern weil Wärme für einen größer werdenden Teil unserer Gesellschaft ein unerschwingliches Luxusgut geworden sei.

Ehrenamtliche gesucht

Die Gemeindediakonie Hiltrup möchte dem in Kooperation mit dem Sozialdienst der katholischen Kirche und der Quartiersentwicklung Hiltrup Ost etwas entgegensetzen. Gemeinsam möchten sie Türen öffnen „und einen Ort schaffen, an denen niemand frieren muss“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Daher lädt die Gemeindediakonie gemeinsam mit den Kooperationspartnern jeden Donnerstag von 12 bis 13.30 Uhr in die Gemeinderäume der evangelischen Kirchengemeinde ein, um in Gemeinschaft eine warme Suppe zu essen.

Ab Donnerstag (29. Dezember) soll dieses Angebot wöchentlich eingerichtet werden. „Um unser Vorhaben umzusetzen, benötigt die Gemeindiakonie noch dringend ehrenamtliche Helfer“, berichtet Gisela Riedel. Es geht um Unterstützung beim Herrichten der Räume und Servieren der Suppe – oder einfach nur darum, ein guter Gesprächspartner für die Besucher der warmen Stube zu sein.

Konferenz mit dem Bezirksbürgermeister

Das Angebot ist sehr kurzfristig auf die Beine gestellt worden, berichtet Riedel. „Wir wollten einfach etwas machen, und zwar frühzeitig.“ Sie sei froh, dass dieses Angebot gemeinsam mit Partnern verabredet sei. „Das ist besser, als wenn jetzt jeder etwas Eigenes macht.“

Im Januar ist deswegen eine Konferenz der sozialen Akteure in Hiltrup geplant. Bezirksbürgermeister Wilfried Stein lädt dazu ein. Die Initiative kommt von den beiden Kirchengemeinden im Stadtbezirk. „Es geht darum, Angebote für Menschen zu entwickeln, die zwischen Sozialhilfe und gar nichts stehen“, so Stein. „Denn das dicke Ende kommt ja für viele Menschen noch, wenn die Energieabrechnung kommt. Und wer weiß, wie die Situation im Winter 2023 ist.“

Weitere Informationen zu dem neuen Angebot gibt es im Büro der Gemeindediakonie Hiltrup bei Gisela Riedel, 0 25 01/1 66 97. Dort können sich auch alle melden, die ehrenamtlich mit anpacken wollen.