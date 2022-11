Ehrennadeln für langjährige Mitglieder

„Was können wir tun auf Lokalebene?“ Mit diesen Worten sprach Hiltrups CDU-Ortsunionsvorsitzender Marcus Bielefeld während der Jubilarehrung im Seehotel Krautkrämer die Flüchtlingssituation an. Dabei konnte er auf den großen Erfolg des gelungenen Frühlingsfests im Stadion Süd verweisen, an dem über 150 ukrainische Geflüchtete teilgenommen hatten.

Allerdings mahnte er an, dass sich die CDU erneuern und an den relevanten Themen vermehrt arbeiten müsse. Anfang 2023 werde es zu diesen Themen entsprechende Workshops geben. Immerhin habe die CDU über 50 Jahre in der Regierungsverantwortung gestanden. Immer im Blick, dass die Christdemokraten eine Volkspartei bleiben müssten. „Es ist wichtig, dass wir uns vor Ort engagieren“, gelang Marcus Bielefeld der Übergang zur Jubilarehrung. Die Christdemokraten hätten in den vergangenen Jahren Flagge gezeigt.

Deutschland einen Ruck geben

Bundespräsident Roman Herzogs Credo war, Deutschland einen Ruck zu geben. Das war 1997, also vor 25 Jahren. Dreimal vergaben die Landtagsabgeordnete Simone Wendland und ihr Bundestagskollege Dr. Stefan Nacke die Bronzenadel – an Carmen Greefrath, Ingeborg Quanz und Karl-Kleine Wilke, die vor einem viertel Jahrhundert CDU-Mitglieder wurden. 1982 stellte Bundeskanzler Helmut Schmidt die Vertrauensfrage, als Birgit Grebe-Halbe, Dr. Eckhard Paust, Ansgar Lewe und Dieter Maager in die CDU eintraten, wofür sie nun mit der Silbernadel geehrt wurden.

Absenkung der Wahlfähigkeit im Jahr 1972

Im Jahr 1972 wiederum entschied der Bundestag die Absenkung der Wahlfähigkeit auf 18 Jahre. 50 Jahre hielten Paula Langenkamp, Monika Droppelmann, Helga Hesse, Anton Weischer, Josef Poggenborg, Günter Bleher, Klaus Hiller und Erich Mamsch seitdem der CDU die Treue. Ihnen wurde dafür die Goldene Nadel zuteil.

Gern hätte Markus Bielefeld dem im Sommer verstorbenen Rolf Branse zu seiner 60-jährigen Mitgliedschaft gratuliert. Ohne ihn hätte es viele Einrichtungen beim TuS Hiltrup nicht gegeben.

Nach den Ehrungen saßen die Ortsunionsmitglieder bei einem Buffet noch lange an den Tischen, um sich untereinander auszutauschen.