Ehrenurkunde zum 75-Jährigen

Münster-Hiltrup

Das 75-jährige Bestehen der Firma Droppelmann feiern Sonja Sarrazin und Irmgard Isermann in diesem Jahr nach. Von der Landesinnung der Augenoptiker gab es eine Ehrenurkunde. Am Samstag beteiligt sich das Familienunternehmen an der Hiltruper „Weihnachtsmarktallee“.

Von Michael Grottendieck