Ein Geschichte voller Merkwürdigkeiten

Es war die Nachricht der Woche in Hiltrup: Die gestohlenen Bronzeskulpturen wurden auf dem Schrottplatz im Kreis Coesfeld gefunden. Es ist eine Geschichte voller Merkwürdigkeiten. Jetzt wird überlegt, wie man mit den Bronzeskulpturen weiter verfährt.

Die gestohlenen Figuren vom Brunnen in der Marktallee sind überraschend wieder aufgetaucht. Das war die Nachricht der Woche. Es ist zugleich eine Geschichte voller Merkwürdigkeiten.

Vor exakt einer Woche kündigten Akteure der Ortsunion Hiltrup eine Spendenaktion an, um den stillgelegten Brunnen möglichst zeitnah wieder flott zu bekommen. Drei Tage später übergibt die Polizei der Stadt Münster die gestohlenen Figuren. Reiner Zufall?

„Übergabe war bereits vereinbart“

Oder besteht ein Zusammenhang? Die Polizei verneint. Man habe der Stadt bereits zuvor mitgeteilt, dass man die Figuren gefunden habe. Für den 20. September sei die Übergabe vereinbart worden.

Es gibt offenbar Schrotthändler, die alles annehmen, ohne nach der Herkunft zu fragen. Erst ein aufmerksamer Zeitgenosse bemerkte, dass da nicht alles mit rechten Dingen zugegangen sein konnte, und benachrichtigte die Polizei. Das alles erfolgte laut Polizeibericht bereits am 4. August, einem Donnerstag. Erst am darauffolgenden Montag merkte man in Hiltrup, dass die spielenden Kinder verschwunden waren. Das sprach sich dann wie ein Lauffeuer herum.

Figuren scheinen intakt zu sein

Vom Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit, das die Figuren in seine Obhut genommen hat, gibt es eine gute Nachricht: „Auf den ersten Eindruck erscheinen die Figuren intakt.“ Eine genaue Untersuchung stehe noch aus. Ebenfalls wolle man die Verankerungen genau in den Blick nehmen. Die Verwaltung schließt nicht aus, die Figuren zeitnah zu montieren. Das wäre eine gute Nachricht.

Der stellvertretende Bezirksbürgermeister Christoph Kunstlewe und die CDU drücken aufs Tempo. Ihnen kommt es darauf an, dass das Wasser wieder sprudelt. „Jetzt wollen wir gemeinsam in der Politik und zusammen mit Stadtteiloffensive und Wirtschaftsverbund dafür sorgen, dass der Brunnen möglichst im kommenden Sommer wieder läuft.“

Die CDU hält es zusätzlich für wünschenswert und sinnvoll, direkt am Brunnen zusätzlich einen Trinkwasserspender aufzustellen.