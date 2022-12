Ein großes Bau-Event im Kulturbahnhof

Foto:

Jedes Jahr verleiht Christoph Neteler, Mitarbeiter des Vermessungs- und -Katasteramts der Stadt Münster, seine gigantische Sammlung an Duplo-Steinen im Herbst und Winter kostenlos an verschiedene Institutionen in Münster. Auf Initiative der Stadtteilmanagerin Daniela Ulbrich macht die Sammlung erstmals auch Station im Kulturbahnhof Hiltrup. Möglich wird die Umsetzung dank der ehrenamtlichen Kräfte des Kulturbahnhof Hiltrup, die sich um den Transport, Auf-/Abbau sowie die Betreuung während der Bauzeiten kümmern.