Schulleiter Dr. Heinrich Zopes fordert Gleichhandlung für die Schulen, die sich in freier Trägerschaft befinden. Auch am bischöflichen KvG-Gymnasium sei die Erweiterung der Räumlichkeiten notwendig, wenn die Rückkehr zur G9 erfolgt.

Mit der Rückkehr zu G9 sind die Gymnasien in NRW auf neue Räumlichkeiten angewiesen. Und zwar jedes Gymnasium. Nicht nur die Schulen in staatlicher Trägerschaft, wie es die Landesregierung in Düsseldorf derzeit vorsieht.