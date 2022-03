Ein Schuss Sahne für die Natur

Ein Baum mit Plastikflaschen. Orangen mit einem Schuss Sahne. Eine Ausstellung mit Fotos temporärer Eingriffe in die Natur präsentiert die Kunstschule Senden im Kulturbahnhof Hiltrup.

Loslassen von der eigenen Vorstellung, was schön sein muss: Das war sicherlich die größte Herausforderung, die auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines Workshops in der Algarve zukam. Nun haben die Schüler der Kunstschule Senden unter der Leitung ihres Dozenten Trutz Bieck ihre „Land Art“-Werke in einer Ausstellung „Wandlungen“ im Kulturbahnhof gezeigt.