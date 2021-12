Ein Stadtteil im Umbruch

Auf dem ehemaligen Eschweiler-Areal hat sich im Laufe des Jahres 2021 eine Menge getan. Es sind neue Wohnungen und ein neuer moderne Lebensmittelmarkt. Alte Gebäude wurden abgerissen, um Platz zu schaffen für das, was noch entstehen soll. Zeit für eine Zusammenschau.

Die nächsten 35 Mietwohnungen im neuen Wohnquartier Hiltruper Baumschule an der Westfalenstraße sind im April 2022 bezugsfertig. Bereits in den vergangenen Wochen wurden 34 Wohnungen bezogen, die in dem ersten Bauabschnitt, dem Neubau mit dem Lidl-Einkaufsmarkt entstanden, sind. Auf dem ehemaligen Eschweiler-Areal hat sich im Laufe des Jahres 2021 eine Menge getan. Zeit für eine kleine Zusammenschau.