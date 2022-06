„Ein Zeichen für die helfende Nähe Gottes“

In seiner Predigt zu Fronleichnam ging Pfarrer Ewald Spieker auf die Entstehungsgeschichte der kleinen Marien-Kapelle vor dem Krankenhaus ein.

Vor dem Mutterhaus der Hiltruper Missionsschwestern trafen sich viele Gläubige, um an der Fronleichnamsprozession der Gemeinde St. Clemens teilzunehmen.

Die Fronleichnamsprozession in Hiltrup nahm ihren Auftakt bei Sonnenschein und lebhaften Vogelgesang im Park der Hiltruper Missionsschwestern an der Westfalenstraße. Zehn Tage nach Pfingsten steht traditionell das eucharistische Brot als Symbol für die Gegenwart Christi im Mittelpunkt.

Dabei wies Pfarrer Ewald Spieker in seiner Predigt auf besondere Zeichen „für die helfende und hilfreiche Nähe Gottes“ hin, die in Hiltrup erfahrbar seien. Die kleine Marienkapelle sei entstanden, weil das große Klostergebäude im Zweiten Weltkrieg von verheerenden Bombentreffern verschont blieb. Die Schwestern hätten in bangen Nächten ein Gelöbnis abgelegt, als Zeichen des Dankes diese Kapelle zu errichten, sofern sie die Schrecken des Krieges wohlbehalten überstehen sollten.

Gebet für die Menschen im Krieg

Ein amerikanischer Soldat habe sich gewundert, warum es ihnen nicht möglich war, das Gebäude zu erkennen. Es lag, wie er sich nach Kriegsende bei einem Besuch in Hiltrup erinnerte, stets unter einem Nebelteppich und sei nicht sichtbar gewesen.

„Die Schwestern sahen darin ein Zeichen für den Schutz Gottes“, erläuterte Ewald Spieker und ließ nicht unerwähnt, dass heute diese Kapelle leider vielen Hiltruper unbekannt sei. Er rief auf zu einem Gebet für die Menschen im Krieg und wies zudem darauf hin, dass aktuell so viele Menschen sich auf der Flucht befänden wie noch nie seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine Fürbitte galt speziell den Missbrauchsopfern, deren Zahl im Bistum Münster deutlich höher sei, als noch vor kurzem angenommen wurde. Die Prozession endete am Alten Pfarrhof.