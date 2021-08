„Eine Attraktion für Münster“

Das Klassikland an der Hansestraße hatte am Sonntag zu einem Tag der offenen Tür eingeladen. 1600 Besucher kamen. Eine Neuauflage ist bereits in der Planung.

Für eine Ausfahrt rollen Oldtimerfreunde ihre Schätze am liebsten bei herrlichem Sonnenschein aus der Garage. Insofern könnte man meinen, der Tag der offenen Tür am Sonntag im Klassikland an der Hansestraße hätte womöglich unter einem schlechten Stern gestanden. Die Zahlen sprechen eine andere Sprache: 1600 Besucher teilten die Freude an Oldtimern und Youngtimern sowie außergewöhnlichen Autos.