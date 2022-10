Eine Legende des „Soulblues“ kommt nach Hiltrup

Johnny Rawls, einer der bekanntesten amerikanischen Soulmusiker, wird den Hiltruper Kulturbahnhof zusammen mit der Band „The Özdemirs“ in einen souligen Blues-Club verwandeln, wie man ihn sonst nur aus dem Süden der USA kennt. Das zumindest versprechen die Organisatoren in einer Ankündigung. „A Shot of Mississippi Soul“ mit Johnny Rawls und The Özdemirs startet am 3. November (Donnerstag) um 20 Uhr im Kulturbahnhof, Einlass ist ab 19.30 Uhr.

Auszeichnungen mit Blues Music Awards

Rawls sei eine Soulblues-Legende, heißt es in der Pressemitteilung. Der Begriff „Soulblues“ sei erfunden worden, um seine Musik beschreiben zu können, die geprägt ist vom amerikanischen Soul und Blues der 60er-Jahre. Im Laufe seiner über 50 Jahre langen Karriere ist er zu einem international anerkannten Künstler, Musikproduzenten und Songwriter aufgestiegen, der auf seinen ausgedehnten Konzerttouren ein Publikum in aller Welt begeistert. Bis heute wurde er vielfach mit Blues Music Awards ausgezeichnet. Mit dem 2018 erschienenen Album „I‘m Still Around“, welches 2019 von den BMAs die Auszeichnung als „Soul Blues Album of the Year“ erhielt, kehrte Rawls zu seinen Wurzeln im Mississippi Soul Blues zurück. Alle Songs wurden von ihm selbst geschrieben und produziert und beschäftigen sich mit seinen Lieblingsthemen: Liebe in all ihren Formen sowie Lust am Leben.

„The Özdemirs“ – das sind Bassist Erkan Özdemir, Urgestein der europäischen Bluesszene, sowie seine Söhne Kenan Özdemir (Jahrgang 1994) mit Gesang und Gitarre und Levent Özdemir (Jahrgang 1995) am Schlagzeug. Diese generationenübergreifende Besetzung verbindet Einflüsse aus über 60 Jahren Musikgeschichte.

Karten sind im Vorverkauf für 19 Euro in der Stadtteilbücherei, im Infopunkt Hiltrup und im Ticket-Onlineshop erhältlich, an der Abendkasse kosten sie 22 Euro, ermäßigt 17 Euro.