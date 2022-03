Einstimmung auf das Karfreitag-Geschehen

Das Vokalensemble Seicento vocale trat in der St. Clemens-Kirche und beeindruckte die Zuhörer mit unkonventionellen Klangwelten.

Auftritt des Ensembles Seicento vocale in der St.-Clemens-Kirche

Was Gesang und Komposition hoher künstlerischer Schöpferkraft mit tiefer Kenntnis des Karfreitag-Geschehens auszudrücken vermag, das erleben am Freitagabend die Gäste in der gut besetzten Clemens-Kirche.

Das Vokalensemble Seicento vocale stimmt zunächst klassische Ausdrucksweisen an, in den Antwortgesängen, Responsorien, Gesualdos. Schon hier beeindruckt die unkonventionelle Klangwelt der Komponisten aus dem frühen 17. Jahrhundert.

Der Brückenschlag zum ebenfalls avantgardistischen Claude Vivier des 20. Jahrhunderts gelingt, er beginnt mit dem zweimal zwischen die Antwortgesänge eingefügten „Jesus erbarme dich“. Hat das erste Responsorium zum Aufmerken aufgerufen, entwickelt Viviers „Musik für das Ende“ halbstündig den Übergang zum Tod, gipfelnd im Crescendo des Fragens: „Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wer bin ich?“. Das Ensemble nutzt dazu die Räumlichkeit in St. Clemens, stellt das Gros der Sängerinnen und Sänger U-förmig vor den Altarraum.

Angesichts des kräftigen Applauses, für den sich viele Gäste erheben, bietet das Ensemble eine Zugabe von Tomás Luis de Victoria, eines großen Komponisten der Renaissance. Den Zugang zu den fremdsprachigen Texten erleichtert das schön gestaltete Programmheft mit deutscher Übersetzung.

Das Ensemble Seicento vocale kommt für seine Auftritte im Raum Westfalen-Lippe aus ganz Deutschland zusammen, zum Beispiel aus Leipzig, München, Köln oder Nürnberg. Man kennt sich von der Hochschule für Musik Detmold. Ursprünglich war die Idee, sich zu gemeinsamen Urlauben zu treffen, erzählt die Mezzosopranistin Julia Spiess. Alexander Toepper, der Leiter des Ensembles, ist an der Stadt- und Marktkirche Sankt Lamberti in Münster als Organist, Kantor und Chorleiter tätig.