„Elbandi Schlappenhändler“ sagt Adios

Eine Institution ist das Schuhhaus Berger in Hiltrup-Ost gewesen. Schließlich existiert es seit 1956. Jetzt wurde der Schlüssel ungedreht und es gab eine Abschidsparty.

Was für ein Auflauf. So viele Menschen am Osttor. Eine Menschentraube vor einem Geschäftslokal, das längst leergeräumt ist. Das Schuhgeschäft Berger feiert eine Abschiedsparty und hat Freunde, Nachbarn, Angestellte und ehemalige Kunden eingeladen.